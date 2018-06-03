В Башкирии с рельсов сошел грузовой вагон

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В Иглинском районе республики с рельсов сошла одна колесная пара вагона-цистерны.
ЧП произошло на железнодорожном перегоне Тавтиманово-Иглино вечером 2 июня, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ. С рельсов сошла одна колесная пара первой тележки вагона-цистерны грузового поезда из 40 пустых вагонов. Поезд следовал маршруту Кропачево-Дема.
Погибших и пострадавших нет. Вагоны опрокинуты не были.
В 21.50 минут аварийно-восстановительные работы были завершены. Движение восстановлено.
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