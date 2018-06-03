В Башкирии с рельсов сошел грузовой вагон

ЧП произошло на железнодорожном перегоне Тавтиманово-Иглино вечером 2 июня, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ. С рельсов сошла одна колесная пара первой тележки вагона-цистерны грузового поезда из 40 пустых вагонов. Поезд следовал маршруту Кропачево-Дема.