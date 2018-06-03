Козак: Цены на бензин растут из-за высоких цен на нефть

- Если цены на нефть на внешних рынках выше, то производство бензина может оказаться относительно невыгодно. Поэтому для того, чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли цены на нефть, нефтеперерабатывающие заводы — цены на бензин. Соответственно, мы получили ту ситуацию, которую имеем на оптовом рынке. Дефицита бензина нет, –– подчеркнул он.

Напомним, с начала года бензин подорожал уже на три рубля. За последний месяц «Башнефть» уже шесть раз повысила цену.

Наши собеседники, знакомые с ситуацией, объясняют стабильное еженедельное (а то и по два раза в неделю – такое тоже было) повышение цен на бензины ростом акцизов. Напомним, что в 2018 году изменение акцизов на топливо было произведено с 1 января, следующее изменение намечено на 1 июля.

Ростом цен на бензин также заинтересовались в антимонопольном ведомстве. В УФАС объяснили, что причиной продолжающегося роста стоимости бензина на АЗС республики стал рост биржевых цен на топливо. Причём, перед началом серии повышений сложилась ситуация, когда бензин на заправках стоил дешевле, чем его продавали на торгах. Ситуация находится на контроле федерального ведомства.

По данным «Известий», кабмин договорился с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Цены установят на уровне 30 мая.