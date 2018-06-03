ГИБДД Башкирии усилит контроль на дорогах из-за Сабантуев

В госавтоинспекции предупредили водителей об усилении контроля за дорожной ситуацией во время сабантуев, которые начали отмечать в районах республики уже в эти выходные.

Почти во всех районах пройдут мероприятия, направленные на то, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, а также выявить и пресечь нарушения ПДД.

17 мая глава республики Рустэм Хамитов подписал Указ о проведении праздника плуга «Сабантуй» в городах и районах республики в текущем году. Ранее мы публиковали полный график проведения сабантуев в городе.