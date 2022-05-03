В спецоперации на Украине погиб 21-летний уроженец Башкирии Андрей Ромащенков

В спецоперации на Украине погиб 21-летний уроженец Башкирии Андрей Ромащенков
В спецоперации на Украине погиб 21-летний уроженец Башкирии Андрей Ромащенков
Вчера, 10:16ОбществоФото: vk.com // Администрация Иглинского района
Андрей Ромащенков уроженец деревни Улу-Карамалы Иглинского района. Прощание с погибшим состоится сегодня, 3 мая, сообщает администрация муниципалитета в своих социальных сетях.

Стало известно о смерти ещё одного уроженца Башкирии в спецоперации на Украине. Как сообщает администрация Иглинского района в своих социальных сетях, скончался 21-летний Андрей Ромащенков.

Так, погибший был призван на военную службу после окончания Уфимского строительного коллежа, а после остался служить на контрактной основе.

Отмечается, что Андрей Ромащенков был посмертно награждён «Орденом мужества».

Траурная церемония прощания с погибшим солдатом состоится сегодня, 3 мая, в 10:30 в деревне Улу-Карамалы, ул. Пчеловодов, 3.

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