В спецоперации на Украине погиб 21-летний уроженец Башкирии Андрей Ромащенков

Стало известно о смерти ещё одного уроженца Башкирии в спецоперации на Украине. Как сообщает администрация Иглинского района в своих социальных сетях, скончался 21-летний Андрей Ромащенков.
Так, погибший был призван на военную службу после окончания Уфимского строительного коллежа, а после остался служить на контрактной основе.
Отмечается, что Андрей Ромащенков был посмертно награждён «Орденом мужества».
Траурная церемония прощания с погибшим солдатом состоится сегодня, 3 мая, в 10:30 в деревне Улу-Карамалы, ул. Пчеловодов, 3.