Киркоров назвал «баритоном планеты» голос уроженца Башкирии

Филипп Киркоров назвал «баритоном планеты» голос оперного певца Ильдара Абдразаков. Так, накануне стало известно, что уроженец Уфы стал победителем шоу «Маска» на НТВ — исполнитель скрывался в костюме дракона.
В частности, Киркоров, который выступал в качестве судьи на шоу, заявил, что Ильдар Абразаков — «король оперной сцены», а также «лучший исполнитель всех оперных арий» и «лучший баритон планеты».
Отметим, что Ильдар Абдразаков является двухкратным обладателем премии «Грэмми», а также одним из самых востребованных отечественных исполнителей на мировой сцене.