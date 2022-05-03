Киркоров назвал «баритоном планеты» голос уроженца Башкирии

Киркоров назвал «баритоном планеты» голос уроженца Башкирии
Киркоров назвал «баритоном планеты» голос уроженца Башкирии
Вчера, 16:17ОбществоЭлина СайфрановаФото: ildarabdrazakov.com
Оперный певец из Уфы Ильдар Абдразаков стал победителем шоу «Маска» на НТВ. В частности, в финале шоу Филипп Киркоров высоко оценил способности Абдразакова, назвав его «лучшим баритоном планеты».

Филипп Киркоров назвал «баритоном планеты» голос оперного певца Ильдара Абдразаков. Так, накануне стало известно, что уроженец Уфы стал победителем шоу «Маска» на НТВ — исполнитель скрывался в костюме дракона.

В частности, Киркоров, который выступал в качестве судьи на шоу, заявил, что Ильдар Абразаков — «король оперной сцены», а также «лучший исполнитель всех оперных арий» и «лучший баритон планеты».

Отметим, что Ильдар Абдразаков является двухкратным обладателем премии «Грэмми», а также одним из самых востребованных отечественных исполнителей на мировой сцене.

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