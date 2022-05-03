Как пережить алкогольные майские праздники: топ закусок от нарколога из Уфы

Я также крайне не рекомендую острую пищу, всё, что с чесноком, хреном, лучком, горчицей, уксусом, перцем и так далее. Почему не стоит? Острая пища замедлит окисление алкоголя, и это задержит его в вашем организме и увеличит время вредного воздействия на печень и поджелудочную железу. На самом же деле алкоголю необходимо побыстрее окислиться и уйти из организма.Ринат Сиразетдинов