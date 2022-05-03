Как пережить алкогольные майские праздники: топ закусок от нарколога из Уфы

Как пережить алкогольные майские праздники: топ закусок от нарколога из Уфы
Как пережить алкогольные майские праздники: топ закусок от нарколога из Уфы
Вчера, 09:39ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Уфимский врач-нарколог Ринат Сиразетдинов буквально разнес в пух и прах стереотипы о том, какая пища наилучшим образом подходит к алкогольным напиткам, и рассказал, как правильно минимизировать вред алкоголя для организма.

Майские праздники в разгаре. Шашлыки ли, поездка «на картошку» или же майская Турция — все эти праздники у большинства сопровождаются алкогольными напитками. При этом каждый взрослый человек наверняка знаком с народными лайфхаками в духе «съесть столовую ложку сливочного масла перед застольем», для того, чтобы не опьянеть.

Или же подобный рецепт с активированным углем. Но это уже какие-то хитрости, главное, что знает каждый, кто горазд выпить, — закусывать надо. А вот правильно ли мы закусываем — большой вопрос.

Для того, чтобы найти самую «правильную» закуску для праздничных возлияний, мы обратились к врачу-наркологу из Уфы Ринату Сиразетдинову и сами не на шутку удивились услышанному.

Мясо — не вариант

Мы привыкли, особенно на майских, которые неизбежно сопровождаются шашлыками и другими белковыми блюдами, что сочетание мяса и алкоголя является чуть ли не идеальным. Однако доктор Сиразетдинов вдребезги разбивает этот стереотип и уверен в обратном. По его экспертному мнению, закуска должна легко усваиваться, а поэтому должна быть нежирной и содержать минимум белка.

В день застолья лучше отказаться от любого мяса, колбас, бобовых, грибов и других продуктов, содержащих большое количества белка.Ринат Сиразетдинов

— Почему так, зачем я ломаю стереотип? Вышеперечисленная пища нагружает печень, и алкоголь нагружает печень. Есть вероятность, что печень не справится, и похмелье будет тяжелым. Жирная и белковая еда замедляют всасывание алкоголя, и человеку кажется, что он ещё не достиг кондиции, поэтому человек выпьет куда больше, чем следует, что существенно повысит вероятность тяжелого похмелья, - объясняет нарколог.

Тем, кто все-таки решится наслаждаться шашлыком и запивать его алкоголем, врач советует помочь своему организму таблетками-ферментами, которые улучшают пищеварение. Панкреатин поможет печени и поджелудочной железе все съеденное переварить, и тогда им будет проще справится с алкоголем.

Острый вопрос

Доктор Сиразетдинов кажется абсолютно бессердечным, ведь стереотипы о закусках он разбивает просто безжалостно. Следующий пункт касается острой пищи, которая, оказывается, также не рекомендуется к употреблению вместе с алкоголем.

Я также крайне не рекомендую острую пищу, всё, что с чесноком, хреном, лучком, горчицей, уксусом, перцем и так далее. Почему не стоит? Острая пища замедлит окисление алкоголя, и это задержит его в вашем организме и увеличит время вредного воздействия на печень и поджелудочную железу. На самом же деле алкоголю необходимо побыстрее окислиться и уйти из организма.Ринат Сиразетдинов

Доктор Сиразетдинов поясняет, что не стоит употреблять в пищу плохо совместимые продукты: в организме у человека есть две среды — кислая и щелочная, в которых происходит переваривание продуктов. Так вот, например, картофель переваривается в щелочной среде, а мясо - в кислой. Отсюда и дополнительная нагрузка на пищеварение.

Очередная удивительная и даже немного печальная новость от доктора-нарколога заключается в том, что нельзя пить алкоголь и есть грибы.

С грибами вообще интересная история, у человека без алкоголя они могут усваиваться нормально, но вот под воздействием алкоголя они могут стать ядовитыми. Поэтому я такую закуску категорически не рекомендую.Ринат Сиразетдинов

Зеленый свет

После того, как рассказ доктора Сиразетдинова о не самых полезных закусках наверняка обескуражил читателя, наш собеседник, разумеется, предложил альтернативу и перечислил закуски, которые помогут организму в неравной схватке с этанолом.

Отличной закуской к алкоголю считаются свежие овощи и фрукты, квашеная капуста, мед, ягоды, лимоны, виноградные и яблочные соки — в них много пищевых волокон, пектина и органических кислот, которые улучшают обмен веществ и помогают организму быстро справиться с алкоголем. Похмелье будет гораздо мягче.Ринат Сиразетдинов

Нарколог Сиразетдинов уверенно заявляет, что очень полезно закусывать спиртное продуктами с мочегонным эффектом — арбузом, дыней, клубникой, кабачком, одуванчиком, зелёным чаем. А объясняет он это тем, что с мочой быстрее выйдут остатки переработки алкоголя, которые пагубно влияют на организм.

Ну и последнее: перед тем, как пить алкоголь, полезно «бахнуть» что-нибудь содержащее кофеин или хинин. Эти вещества повышают активность ферментов печени и поджелудочной железы. Органы лучше начинают работать и быстрее справятся с алкоголем. Например, кружечка кофе или баночка газированного тоника вам в помощь. Ринат Сиразетдинов

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