Жители Уфы пожаловались на неприятный химический запах на улице

Жители Уфы пожаловались на неприятный химический запах на улице
Жители Уфы пожаловались на неприятный химический запах на улице
Сегодня, 11:00ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
Накануне вечером жители Уфы стали массово жаловаться на неприятный запах в воздухе. При этом заявления поступали со всех районов города, кроме Демского.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы, всего им поступило более 30 сообщений о химическом запахе на улицах города. Информация была передана в Министерство природопользования и экологии РБ и другие профильные ведомства.

Напомним, похожий случай был в феврале 2021 года. Жители Уфы также жаловались на неприятный запах. В результате проверки выяснилось, что в воздухе превышена концентрация фенола. В Уфе на территории улицы Свободы в Калининском районе Уфы концентрация этого вещества составила 8,1 от предельно допустимой.

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