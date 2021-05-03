Жителей Уфы попросили не открывать купальный сезон раньше времени

Жителей Уфы попросили не открывать купальный сезон раньше времени
Жителей Уфы попросили не открывать купальный сезон раньше времени
Вчера, 14:30ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
Завтра, 4 мая, синоптики обещают значительное потепление в Уфе и Башкирии. Воздух прогреется до +24..+27 градусов. Спасатели убедительно просят жителей и гостей столицы не открывать купальный сезон раньше времени.

— Вода за такой короткий промежуток времени не успеет прогреться до комфортной для организма человека температуры, поэтому случиться с купальщиком в такой холодной воде может все что угодно: от переохлаждения до судорог и рефлекторного сокращения мышц и остановки дыхания, — предупредили в управлении гражданской защиты.

Помимо этого, опасными стали дно водоемов. Половодье изменило границы рек и озер, а это значит, что под водой может быть опасный мусор, а подход к берегу, возможно, и вовсе затоплен.

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