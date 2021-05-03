Жителей Уфы попросили не открывать купальный сезон раньше времени

— Вода за такой короткий промежуток времени не успеет прогреться до комфортной для организма человека температуры, поэтому случиться с купальщиком в такой холодной воде может все что угодно: от переохлаждения до судорог и рефлекторного сокращения мышц и остановки дыхания, — предупредили в управлении гражданской защиты.
Помимо этого, опасными стали дно водоемов. Половодье изменило границы рек и озер, а это значит, что под водой может быть опасный мусор, а подход к берегу, возможно, и вовсе затоплен.