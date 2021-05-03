В Башкирии на кладбищах начались субботники в честь Дня поминовения

В Башкирии на кладбищах начались субботники в честь Дня поминовения
В Башкирии на кладбищах начались субботники в честь Дня поминовения
Вчера, 13:29ОбществоКарина МамаеваФото: Радий Хабиров // ВКонтакте
Во всех муниципалитетах Башкирии с 3 по 8 мая состоятся субботники на всех кладбищах республики. Также сегодня, 3 мая, считается Днем поминовения и почитания.

Глава Башкирии Радий Хабиров написал в соцсетях, что коммунальнае службы приберут места захоронений, спилят сухие ветки и деревья, а также покрасят ограждения входных групп и вывезут мусор. Помимо этого особое внимание планируется уделить могилам ветеранов, участников Великой Отечественной войны и их вдов, тружеников тыла.

— Рад, что и наши жители поддерживают эту идею и участвуют в субботнике со своими семьями. Мы делаем это для того, чтобы дать людям возможность прийти на кладбище, вспомнить родных и близких, — отметил Радий Хабиров.

Напомним, в Уфе в день поминовения и почитания 3 мая по городу будут работать дополнительные маршруты транспорта до Южного и Северного кладбища.

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