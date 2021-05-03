В Башкирии депутаты Госсобрания планируют узаконить стихийные туристические тропы

— Ситуация возникла как раз из-за того, что туристская локация не обозначена ни в каких документах. Лесопользователь занимался заготовкой древесины на законных основаниях, но по факту мы получили варварскую вырубку леса в живописном уголке республики. Если туристские маршруты получат правовое оформление, подобные случаи больше не повторятся, — подытожил Толкачев.