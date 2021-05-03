В Башкирии депутаты Госсобрания планируют узаконить стихийные туристические тропы

— Мы предлагаем «узаконить» такие тропы и внести их в реестр туристских ресурсов республики, — отметил Толкачев.
По словам спикера парламента, этот законопроект позволит регламентировать цели и принципы эксплуатации туристских маршрутов. Благодаря этому удастся избежать случаев, подобных вырубке леса на Инзерских зубчатках.
— Ситуация возникла как раз из-за того, что туристская локация не обозначена ни в каких документах. Лесопользователь занимался заготовкой древесины на законных основаниях, но по факту мы получили варварскую вырубку леса в живописном уголке республики. Если туристские маршруты получат правовое оформление, подобные случаи больше не повторятся, — подытожил Толкачев.