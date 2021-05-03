В Башкирии депутаты Госсобрания планируют узаконить стихийные туристические тропы

В Башкирии депутаты Госсобрания планируют узаконить стихийные туристические тропы
В Башкирии депутаты Госсобрания планируют узаконить стихийные туристические тропы
Вчера, 15:24ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
На грядущем майском пленарном заседании депутаты Госсобрания-Курултая планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о туристических маршрутах. По словам Константина Толкачева, они планируют создать реестр троп, излюбленных туристами.

— Мы предлагаем «узаконить» такие тропы и внести их в реестр туристских ресурсов республики, — отметил Толкачев.

По словам спикера парламента, этот законопроект позволит регламентировать цели и принципы эксплуатации туристских маршрутов. Благодаря этому удастся избежать случаев, подобных вырубке леса на Инзерских зубчатках.

— Ситуация возникла как раз из-за того, что туристская локация не обозначена ни в каких документах. Лесопользователь занимался заготовкой древесины на законных основаниях, но по факту мы получили варварскую вырубку леса в живописном уголке республики. Если туристские маршруты получат правовое оформление, подобные случаи больше не повторятся, — подытожил Толкачев.

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