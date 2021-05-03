Семья из Московской области потеряла 2-летнего сына в аварии с лошадью в Башкирии

В Башкирии за прошедшие сутки было зарегистрировано восемь аварий, в которых погибло шесть человек. Еще столько же получили травмы.

Одна из трагедий произошла в Альшеевском районе республики. Поздно ночью житель Московской области вместе со своей семьей двигался за рулем KIA Optima по дороге Чишмы – Киргиз-Мияки. Внезапно на дорогу выскочила лошадь. Водитель не смог избежать столкновения. В салоне находились дети – двухлетний мальчик и пятилетняя девочка. Сын водителя от полученных травм скончался на месте происшествия. Девочка осталась в живых, их отцу также потребовалась медицинская помощь. Животное также погибло на месте. Начато разбирательство.

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