Жителям Башкирии бесплатно раздадут 50 тысяч масок и георгиевские ленточки

Сегодня, 3 мая, в Уфе волонтеры начали бесплатно раздавать медицинские маски.

По уточненным данным, маски раздают в продуктовых магазинах, аптеках, на автозаправках и в других общественных местах. Маски раздают с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В каждый район Уфы должны поступить по пять тысяч масок. Еще по три тысячи масок будет передано волонтерам для бесплатной раздачи в городах Ишимбай, Кумертау, Мелеуз, Салават и Стерлитамак.

Раздача масок будет проводиться сегодня и завтра в первой половине дня.

Напомним, с завтрашнего дня в республике вводится обязательный масочный режим. Без них доступ в учреждения, на предприятия и в общественные места будет запрещен.

Вместе с масками волонтеры также будут заодно раздавать и георгиевские ленточки в канун 75-1 годовщины Великой Победы.