Завтра центр Уфы перекроют для репетиции Парада Победы
3 мая, 13:27ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Перекрытие дорог произойдет в разных частях города.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса, 75 лет Победы
Завтра, 4 мая, в Уфе начнется первый этап репетиции Парада Победы. С 22.00 вечера 4 мая до 10 часов утра 5 мая будет ограничено движение транспорта в районе Советской площади.
5 мая с 10 часов утра и до 12 часов дня будет перекрыт движения военной техники, которая прибудет на репетицию из пригорода.
По уточненным данным, будут перекрыты полосы движения от Аэропорта «Уфа» до улицы Заки Валиди, затем маршрут проляжет по улицам Цюрупы, 50-летия Октября, проспекту Октября до остановки «Горсовет».
Затем оттуда техника проследует по проспекту Октября, улицам 50-летия Октября, Революционной, Ленина, Пушкина до Советской площади.
В мэрии Уфы попросили автомобилистов заранее планировать свой маршрут.
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