В Башкирии назвали примерный срок открытия загородных детских лагерей

На совещании в правительстве республики в минувший четверг, 30 апреля, вице-премьер Фанур Ягафаров сообщил о том, что детские загородные лагеря могут начат работу не ранее 13 июля.

Планируется нынешним летом провести две смены по 21 дню либо три смены по 14 дней. Родители, которые приобрели ранее путевки на конкретные даты, могут забрать средства либо поменять срок заезда детей.

Работа по организации отдыха и оздоровления детей, включая ремонтные и подготовительные работы и продажу путевок, была приостановлена с 28 марта. На данный момент планируется открыть 2630 лагерей из 2081 лагерей, имеющихся в республике.

Все летние лагеря должны иметь обеззараживатели воздуха, дезинфицирующие средства и бесконтактные термометры. На приобретение всего необходимого из бюджета региона выделят 12 млн рублей.