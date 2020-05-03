В Башкирии глава района призвал бизнесменов отдать заработок в помощь бедствующим
Такой поступок совершил глава Илишевского района Ильдар Мустафин.
Руководитель Илишевского района Башкирии Ильдар Мустафин опубликовал обращение к представителям бизнеса с просьбой пожертвовать однодневный заработок в помощь землякам, оказавшимся в бедственном материальном положении в условиях распространения коронавирусной инфекции. Докумнт опубликовали несколько телеграм-каналов
Как следует из обращения главы муниципалитета, в районную администрацию ежедневно обращаются за помощью местные жители, лишившиеся работы.
Средства. которые будут собраны таким способом. при поддержке предпринимателей, планируется потратит на приобретение продуктовых наборов для семей с детьми, пожилых людей и инвалидов.
Перечислять средства предлагается на счет илишевского подразделения Башкирской республиканской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
На региональном уровне по 35 млн рублей на из закупку продуктовых наборов ранее выделили УГМК и Башкирская содовая компания.