В Башкирии глава района призвал бизнесменов отдать заработок в помощь бедствующим

Руководитель Илишевского района Башкирии Ильдар Мустафин опубликовал обращение к представителям бизнеса с просьбой пожертвовать однодневный заработок в помощь землякам, оказавшимся в бедственном материальном положении в условиях распространения коронавирусной инфекции. Докумнт опубликовали несколько телеграм-каналов

Как следует из обращения главы муниципалитета, в районную администрацию ежедневно обращаются за помощью местные жители, лишившиеся работы.

Средства. которые будут собраны таким способом. при поддержке предпринимателей, планируется потратит на приобретение продуктовых наборов для семей с детьми, пожилых людей и инвалидов.

Перечислять средства предлагается на счет илишевского подразделения Башкирской республиканской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.