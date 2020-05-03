Стопкоронавирус: в Башкирии число зараженных коронавирусом превысило тысячу человек
3 мая, 12:52ОбществоТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Такие данные опубликовал общефедеральный ресурс стопкоронавирус.рф.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 3 мая, общефедеральный ресурс стопкоронавирус.рф опубликовал свежую статистику о распространении коронавируса по стране.
В соответствии с этими данными в Башкирии за сутки было выявлено еще 87 случаев заражния. Таким образом общ число зараженных в республике превысило психологическую отметку в тысячу и составляет теперь 1022 человека.
Летальных исходов в республике, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано не было.
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