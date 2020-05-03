Стало известно, в каких стационарах Башкирии больше всего зараженных коронавирусом

По данным на 12 часов 3 мая, всего в Башкирии зарегистрировано 1022 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки добавились 87 подтвержденных результатов COVID-19.

На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 438 человека.

Из них в удовлетворительном состоянии – 219, состоянии средней тяжести – 188 человек, тяжелых – 31 (из них на ИВЛ – 19 человек).

Больше всего пациентов с коронавирусом в клинике БГМУ - 70 человек. В ГКБ №8 - 55 пациентов, в ГКБ №% - 45 пациентов, в Белебеевской ЦРБ - 48, в республиканской инфекционной больнице - 35 человек, в РКБ имени Куватова - 32 человека, Нефтекамской городской больнице - 30 человек, в ЦГБ Кумертау - 13, в Демской больнице - 11.

В Туймазинской ЦРБ, Стерлитамакской ГБ №2 и Чишминской ЦРБ - по 8 пациентов, в исянгуловской и Бирской ЦРБ, а также в городской больнице №1 Октябрьского - по 7 пациентов, в Стерлитамакской инфекционной больнице - 6 человек, в Белорецкой, Калтасинской, Верхнеяркеевской, Мелеузовской ЦРБ и горбольнице №4 Стерлитамака - по 4 таких больных.

В городской больнице Салавата, ГКБ №18, республиканском кожвендиспансере и Дюртюлинской ЦРБ - по 3 пациента с коронавирусом, в горбольнице Сибая, а также в Благовещенской и Уалинской ЦРБ - по 2 пациента.

Еще в десяти больницах по одному пациенту - это ГКБ №13 Уфы, а также Баймакская, Балтачевская, Давлекановская, Буздякская, Кармаскалинская, Раевская, Кушнаренковская, Месягутовская, Янаульская центральные районные больницы.

На амбулаторном лечении находится 385 человек с легкой формой заболевания.

С выздоровлением выписаны 2 человек. Всего с начала пандемии выписано 185 человек.

Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки – 33. Все они были обследованных на covid19.

Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки – 22.

Всего в Республике Башкортостан проведено 82085 исследований, обследовано 75816 человек на новую короновирусную инфекцию.