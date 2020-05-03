Похолодает: в Уфе закончился отопительный сезон

С сегодняшнего дня, 3 мая, ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие отопление в столице Башкирии, прекращают подачу тепла. Об этом сообщатся на сайте администрации города.

Решение об окончании отопительного сезона было принято в связи с установлением постоянной положительной температуры на улице и просьбами отключить тепло, поступающими от горожан.