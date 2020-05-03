Похолодает: в Уфе закончился отопительный сезон

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Решение об этом было принято властями города.
С сегодняшнего дня, 3 мая, ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие отопление в столице Башкирии, прекращают подачу тепла. Об этом сообщатся на сайте администрации города.
Решение об окончании отопительного сезона было принято в связи с установлением постоянной положительной температуры на улице и просьбами отключить тепло, поступающими от горожан.
Как уже отметили обыватели, отмена отопительного сезона наверняка совпадет с похолоданием, которым каждый год в мае сопровождается время цветения сирени и черемухи.
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