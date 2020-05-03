Погода в Башкирии: от минус 5 до плюс 15, посевы в опасности

Сегодня, 3 мая, в ряде районов Башкирии ночью и утром были зафиксированы заморозки на почве до минус 5 градусов.

Днем воздух прогреется в среднем до плюс 15 градусов. Осадков не ожидается.

В следующие дни, по прогнозам синоптиков ожидается неустойчивый характер погоды. Возможно повторение заморозков на почте, что может погубить саженцы цветов и прочих теплолюбивых растений.