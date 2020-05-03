Погода в Башкирии: от минус 5 до плюс 15, посевы в опасности
3 мая, 09:00ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Синоптики предсказали неустойчивый характер погоды в ближайшие дни.
Сегодня, 3 мая, в ряде районов Башкирии ночью и утром были зафиксированы заморозки на почве до минус 5 градусов.
Днем воздух прогреется в среднем до плюс 15 градусов. Осадков не ожидается.
В следующие дни, по прогнозам синоптиков ожидается неустойчивый характер погоды. Возможно повторение заморозков на почте, что может погубить саженцы цветов и прочих теплолюбивых растений.
Ближе к следующим выходным ожидается потепление до плюс 20 градусов и выше.
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