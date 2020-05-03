Паводок затопил пригороды Уфы еще больше: плюс 20 участков за день
Столичное управление гражданской защиты ведет спасательные работы.
В пригородных зонах Уфы увеличилась площадь затопленных территорий. Разлившаяся Белая затопила 86 участков и два дома в Кировском районе города – в основном это дома расположенные в оврагах в микрорайоне Цыганская поляна прямо напротив Дома Республики. За ночь вода проникла сразу на 20 участков.
В Ленинском районе Уфы вода перелила грунтовую дорогу и уже довольно близко подошла к домам в микрорайоне Затон.
В микрорайоне Нижегородка незначительно подтоплен 1 огород на улице Воронежской. В данном случае помогла срочная очистка водопропускных труб, после которой вода стала быстро уходить с участка.
В поселке Максимовка в Калининском районе столицы ведется откачка грунтовых вод в районе улиц Хетогурова и Белинского. За месяц здесь откачали уже более 190 тысяч кубометров воды.
По данным на 3 мая рост уровней рек в районе Уфы составил:
- Река Белая: + 10 см, уровень на текущий день: 646 см;
- Река Уфа (в районе мкр. Шакша): — 15 см, уровень на текущий день: 687 см;
- Река Дема (в районе Бочкарева): — 1 см, уровень на текущий день: 231 см.
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