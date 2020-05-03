Паводок затопил пригороды Уфы еще больше: плюс 20 участков за день

В пригородных зонах Уфы увеличилась площадь затопленных территорий. Разлившаяся Белая затопила 86 участков и два дома в Кировском районе города – в основном это дома расположенные в оврагах в микрорайоне Цыганская поляна прямо напротив Дома Республики. За ночь вода проникла сразу на 20 участков.

В Ленинском районе Уфы вода перелила грунтовую дорогу и уже довольно близко подошла к домам в микрорайоне Затон.

В микрорайоне Нижегородка незначительно подтоплен 1 огород на улице Воронежской. В данном случае помогла срочная очистка водопропускных труб, после которой вода стала быстро уходить с участка.

В поселке Максимовка в Калининском районе столицы ведется откачка грунтовых вод в районе улиц Хетогурова и Белинского. За месяц здесь откачали уже более 190 тысяч кубометров воды.

По данным на 3 мая рост уровней рек в районе Уфы составил:

Река Белая: + 10 см, уровень на текущий день: 646 см;

Река Уфа (в районе мкр. Шакша): — 15 см, уровень на текущий день: 687 см;

Река Дема (в районе Бочкарева): — 1 см, уровень на текущий день: 231 см.