Отдых – это святое: в конце мая в Башкирии добавится еще один выходной день
Таким образом в республике отметят мусульманский праздник Ураза-байрам.
В этом году 24 мая мусульмане Башкирии, как и их единоверцы во всем мире, будут отмечать религиозный праздник Ураза-байрам, один из самых больших праздником своей веры.
Это день в 2020 году выпадает на воскресенье, поэтому по сложившейся в России традиции, нерабочим будет объявлен следующим за ним понедельник – 25 мая. Таким образом жители Башкирии отдохнут подряд три дня – с суботу 23 мая по понедельник 25 мая включительно.
Пока никто из представителей власти не решился отменить данное правило компенсации праздничного дня, выпадающего на выходной, хотя почти вся страна и так была вынуждена бездельничать из-за пандемии коронавируса.
Справка Mkset.ru
Ураза́-байра́м, известен также как Пра́здник разгове́ния, Ид-аль-Фитр (араб. عيد الفطر — «Праздник прекращения поста») — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Отмечается в первый день месяца Шавваль. Ураза-байрам — один из 2 главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан.