Отдых – это святое: в конце мая в Башкирии добавится еще один выходной день

В этом году 24 мая мусульмане Башкирии, как и их единоверцы во всем мире, будут отмечать религиозный праздник Ураза-байрам, один из самых больших праздником своей веры.

Это день в 2020 году выпадает на воскресенье, поэтому по сложившейся в России традиции, нерабочим будет объявлен следующим за ним понедельник – 25 мая. Таким образом жители Башкирии отдохнут подряд три дня – с суботу 23 мая по понедельник 25 мая включительно.

Пока никто из представителей власти не решился отменить данное правило компенсации праздничного дня, выпадающего на выходной, хотя почти вся страна и так была вынуждена бездельничать из-за пандемии коронавируса.

Справка Mkset.ru