Лица Победы. Хаим Гольдберг: Уничтожил танк и обратил в бегство противника

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Из наградного листа:

Гольдберг Хаим Моисеевич. 1914-2020.

«В боях с немецкими захватчиками преследуя противника от Ковеля до Седлеца из пушки танка уничтожил одну самоходное орудие, 2 противотанковых пушки и до 15 немецких солдат и офицеров. Командуя танком, четко держал связь с батальонами, в результате чего давал возможность командиру бригады руководить боем. При нападении на НП бригады танков противника товарищ Гольдберг обратил их в бегство и уничтожил при этом еще один танк противника.

За проявленное мужество и отвагу награжден медалью «За отвагу».

При прорыве обороны немцев из плацдарма на западном берегу реки Одер провел большую работу по взаимодействию танков бригады с пехотой и артиллерией. Находясь беспрерывно в боевых порядках, информировал командование о силах противника, о продвижении своих танков.

В боях за город Мюнхенберг, важный опорный пункт противника, прикрывавший подступы к Берлину, находясь в I-м танковом батальоне, личным примером самоотверженной храбрости увлек за собой танкистов и ворвался на его западную окраину. В результате упорного боя противник с большими потерями был выбит из города.

За проявленное мужество и отвагу награжден орденом Отечественной войны I степени».

Волонтеры успели пообщаться с Хаимом Моисеевичем, собирая информацию для книги, но вскоре после этого он, к сожалению, ушел из жизни на 107-м году жизни.

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