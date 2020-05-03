19-летнего умирающего парня с опухолью мозга могут спасти в Уфе врачи из Москвы

Широкий резонанс сыграл свою роль в судьбе 19-летнего жтел Стерлитамака Ранэля Шамсутдинова, который в данный момент находится в тяжелом состоянии в больнице Салавата.

Его сестра Ралина сообщила, что консилиум врачей принял решение перевозить Ранэля в Уфу, когда улучшится его состояние. В столицу Башкирии готовы прилететь врачи из Москвы, чтобы оперировать молодого человека, находящегося сейчас буквально между жизнью и смертью.

- Сейчас самое главное, чтобы он выкарабкался из этого состояния. Давайте все вместе будем молиться за Ранэля!!! Борись, братишка! — сообщила Ралина в социальных сетях.

Напомним, о ситуации, в которую попал 19-летний пациент с опухолью мозга из Стерлитамака, стало известно в середин апреля. Его семь не могла добиться приема у врача из-за карантина, связанного с коронавирусом. После серии публикаций в СМИ было проведено первое хирургическое вмешательство, на время облегившее ситуацию, но 29 апреля Ранэль впал в кому.