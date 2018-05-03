Журналисту из Польши на 30 лет закрыли въезд в Россию

В конце февраля 2018 года в квартиру Мацейчука в Мытищах ворвались сотрудники российских спецслужб. Об этом пишет портал rns.online.

Представители силовых структур провели в жилище иностранца обыск, в ходе которого якобы была обнаружены «предметы с националистической символикой».

Журналиста в конце концов отпустили. Однако, как стало известно, «делом Мацейчука» занялась комиссия Совета Федерации России по информационной политике. Российские чиновники пришли к выводу, что у Мацейчука не было аккредитации МИДа, и он не работал ни на одно СМИ.

Член Совфеда РФ Алексей Пушков поддержал решение о запрете польскому журналисту въезжать на территорию России на срок 30 лет. В своем Twitter сенатор обозвал Мацейчука «скандалистом», «русофобом» и «самозванцем».

Отметим, что Томаш Мацейчук был частым гостем российских ток-шоу. Так в 2017 году во время эфира он назвал «дедов» присутствующих «красными фашистами». Далее в студии началась потасовка.