Железная дорога перейдет на местное время

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 1 августа время на железнодорожных билетах будет указано точно также, как и на авиабилетах.
С 1 августа 2018 года в билетах на поезда дальнего следования перестанут указывать московское время, сообщают «Новые Известия» со ссылкой на пресс-службу федеральной пассажирской компании. Время будут прописывать местное - так же, как и на авиабилетах.
Сейчас в железнодорожных билетах указано и московское, и местное время.
Обновленные билеты уже появились в продаже, так как РЖД начинает продажу за 90 дней до отправления.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей