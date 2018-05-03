ВЦИОМ: 83% граждан России счастливы

Опрос проводился 13-14 марта нынешнего года среди жителей России старше 18 лет. Об этом пишет портал rns.online .

Больше всего счастливых россиян среди лиц в возрасте от 18 до 24 лет — 87%. Среди жителей России в возрасте от 60 лет счастливыми себя считают 79% респондентов. Их опрошенных людей в высоким достатком счастливы 96% граждан. Счастливых среди малообеспеченных россиян насчитывается 58%.