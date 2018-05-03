ВЦИОМ: 83% граждан России счастливы
Сегодня, 17:13Общество
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По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) счастливыми себя считают 83% россиян.
Опрос проводился 13-14 марта нынешнего года среди жителей России старше 18 лет. Об этом пишет портал rns.online.
Больше всего счастливых россиян среди лиц в возрасте от 18 до 24 лет — 87%. Среди жителей России в возрасте от 60 лет счастливыми себя считают 79% респондентов. Их опрошенных людей в высоким достатком счастливы 96% граждан. Счастливых среди малообеспеченных россиян насчитывается 58%.
30% опрошенных считают залогом счастья наличие семьи. 13% респондентов счастливыми делают дети. Хорошее здоровье у себя и близких считают счастьем 16% россиян. Для 14% граждан РФ счастье — это хорошая работа.
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