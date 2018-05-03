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В Башкирии можно будет помочь ветеранам, купив значок «Красная гвоздика»
Сюжеты:
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В Башкирии можно будет помочь ветеранам, купив значок «Красная гвоздика»

Сегодня, 11:17ОбществоЗлата Зукович
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