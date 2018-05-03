В Башкирии можно будет помочь ветеранам, купив значок «Красная гвоздика»
Сегодня, 11:17ОбществоЗлата Зукович
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Деньги, вырученные с продажи значков, направят на помощь участникам боевых действий.
Фонд «Память поколений» поможет участникам боевых действий в 67 регионах, сообщили в пресс-службе фонда. Возглавляет фонд Валентина Терешкова.
В 2018 году масштабная акция «Красная гвоздика» началась в России 22 апреля и пройдет по 22 июня. Вырученные средства с продажи значков с красной гвоздикой направят на помощь участникам всех войн и боевых действий, в которых принимали участие Россия и СССР.
Пожертвовать деньги в пользу ветеранов и получить «Красную гвоздику» все желающие смогут не только от волонтеров до 22 июня, но и во время шествия «Бессмертного полка». Акция проходит и в Уфе, сообщили в пресс-службе фонда.
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