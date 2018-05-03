В Башкирии можно будет помочь ветеранам, купив значок «Красная гвоздика»

В 2018 году масштабная акция «Красная гвоздика» началась в России 22 апреля и пройдет по 22 июня. Вырученные средства с продажи значков с красной гвоздикой направят на помощь участникам всех войн и боевых действий, в которых принимали участие Россия и СССР.

Пожертвовать деньги в пользу ветеранов и получить «Красную гвоздику» все желающие смогут не только от волонтеров до 22 июня, но и во время шествия «Бессмертного полка». Акция проходит и в Уфе, сообщили в пресс-службе фонда.