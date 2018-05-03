Роман Абрамович пришел на суд по делу 19-летней давности
Бизнесмен из России Роман Абрамович посетил швейцарский город Фрибур для участия в судебном заседании по иску Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Кредитное учреждение требует выплаты 46 миллионов долларов. Об этом пишет портал rns.online.
В качестве ответчиков по делу проходят российские бизнесмены Роман Абрамович и Евгений Швидлер, а также компания «Газпром нефть», называвшаяся до 2006 года «Сибнефть».
Руководство ЕБРР утверждает, что у ответчиков имеется давняя задолженность перед банком. Так 19 лет назад указанные выше физические и юридические лица не расплатились с ЕБРР по кредиту.
В первых месяцах 2005 года банк хотел взыскать с компании Runicom SA, директорами которой являлись Абрамович и Швидлер, 17,5 миллиона долларов. В эту сумму входил как сам кредит, так и набежавшие по нему пени. Сейчас из-за процентов и издержек сумма иска выросла до 46 миллионов долларов.
Отметим, что по словам представителей Rumicom, кредит перед ЕБРР был ими полностью погашен еще в 1998 году.