Прокуратура выявила в Бурзянском районе Башкирии депутата-коррупционера

Выяснилось, что его фирма является исполнителем муниципальных контрактов и он об этом не сообщил местным представительным органам – возникла личная заинтересованность при рассмотрении вопросов об исполнении местного бюджета. Народный избранник также не счел нужным указать в сведениях, предоставляемых главе региона, о том, что является учредителем коммерческой организации.