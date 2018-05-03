Прокуратура выявила в Бурзянском районе Башкирии депутата-коррупционера
Прокуратура требует его досрочную отставку.
В Бурзянском районе республики прокуроры выявили нарушения антикоррупционного законодательства. Под сомнением оказалась деятельность депутата районного Совета.
Выяснилось, что его фирма является исполнителем муниципальных контрактов и он об этом не сообщил местным представительным органам – возникла личная заинтересованность при рассмотрении вопросов об исполнении местного бюджета. Народный избранник также не счел нужным указать в сведениях, предоставляемых главе региона, о том, что является учредителем коммерческой организации.
Также влиятельный депутат воспрепятствовал возврату в бюджет района около 1 млн рублей. Эти средства в качестве поддержки малого предпринимательства получила его мать, но нарушила условия договора субсидирования.
Прокуратура также выявила, что он похитил часть денег Благотворительного фонда поддержки социального развития, предназначенных в качестве материальной помощи трем семьям-погорельцам.
Материалы прокуратуры направлены в следком для возбуждения уголовного дела по данным фактам.