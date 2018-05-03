Как жители Уфы с 1 мая будут получать зарплату, отдыхать и гнать самогон

МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом

Минимальная зарплата уравнялась с прожиточным минимум: соответствующие законы приняты и вступили в силу с 1 мая 2018 года. Теперь работающим людям по всей стране должны платить минимум 11 163 рубля.

Это правило «МРОТ = Прожиточному минимуму» теперь станет постоянным, точнее, с 1 января 2019 года. Прожиточный минимум, действующий с каждого следующего квартала, будет равен прожиточному минимуму, действующему в квартале предыдущем.

В Башкирии минимальный размер оплаты труда будет чуть больше, на 15%, за счет уральского коэффициента - 12778 рублей. Теперь, как считает, законодатель, на жизнь должно хватать.

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Вырос размер компенсации за утерянный багаж и за задержку рейса

Речь идет об утерянном или поврежденном багаже, а также о задержке рейсов. Сразу сделаем уточнение: новые правила касаются только международных рейсов. Связано это с присоединением России к международной Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок. Об этих и других изменениях в российских законах сообщает «Российская газета».

Максимальный размер компенсации равен 4150 СДР – Специальные права заимствования. Это искусственное международное платежное и расчетное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. По курсу на сегодня (3 мая 2018 года) максимальная сумма компенсации в привычной отечественной валюте равна 369 944 рубля.

Здесь есть очень важный нюанс. Пассажир обязательно должен доказать, что при утере (повреждении) багажа ему (ей) был причинен убыток в конкретном случае. То же самое касается задержки рейса.

Если, к примеру, это деловой рейс, командировка, а из-за задержки что-то пошло не так и есть реальный ощутимый и, самое главное, доказуемый вред (ущерб), то на компенсацию можно рассчитывать. А вот просто по факту задержки как таковой, не важно, что явилось причиной, про компенсацию можно даже и не думать.

Введение новых правил не отменяет правил действующих о том, что при длительных задержках авиакомпания обязана кормить, поить и размещать в гостиницах пассажиров.

Что касается ответственности перевозчика (авиакомпании) за причинение вреда жизни и здоровью пассажира, то здесь также произошли важные изменения. Теперь авиакомпания отвечает за здоровье и жизнь пассажира, когда тот находится на борту воздушного судна, направляется к нему или выходит из него. И всё.

Раньше авиакомпания отвечала также и тогда, когда пассажир находился в самом аэропорту. Ну, на самом деле, это логично: аэропорт (перрон, аэровокзал) – это все-таки другая зона и периметр ответственности.

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Отечественные курорты станут еще чуть дороже

С 1 мая 2018 года водится так называемый «налог на отдых» – курортный сбор. На этом этапе – с позавчерашнего дня – курортный сбор уже действует в Ставропольском и Алтайском краях.

Отложить введение дополнительного сбора решено в Краснодарском крае, там он начнет действовать после чемпионата мира по футболу с 16 июля 2018 года. В Крыму «налог на отдых» начнет действовать с 1 мая 2019 года.

Курортный сбор будут платить совершеннолетние отдыхающие при нахождении в месте отдыха более 24 часов – за каждые сутки. Ставки следующие:

Ставрополье - 50 рублей;

Алтайский край - 30 рублей;

Краснодарский край - 10 рублей.

Также по 10 рублей в сутки с человека с 2019 года в период сезона с 1 мая по 30 сентября будут брать в некоторых муниципалитетах Крыма – Алуште, Ялте, Судаке, Евпатории, Саке, Феодосии и Черноморском районе.

Есть категории туристов, которые могут быть освобождены от уплаты дополнительных сборов. Об этом нужно будет уточнить в турагентстве, в котором покупается путевка.

Примечательно, что некоторые отели ввиду незначительности размера курортного сбора, например, в Анапе, эти расходы взяли на себя. Отдыхающим такая забота как минимум должна быть приятной.

За неуплату курортного сбора предусмотрены санкции. С размером штрафов уже определились в Ставропольском и Алтайском крае. Там «экономные» туристы заплатят от 500 до 2000 рублей штрафа.

Предпринимателям и юрлицам нарушение обойдется дороже: от 5 до 15 тысяч рублей.

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Незаконно вывозить валюту станет труднее

Это новшество вводится не с 1, а с 14 мая и касается, прежде всего, тех предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность с иностранными партнерами.

Если раньше при заключении контрактов с деловыми партнерами из других стран предприниматель должен был информировать свой банк об ожидаемых максимальных сроках поступлениях валюты и рублей по заключенным договорам, то теперь же ни о каких ожидаемых сроках речь не идет: информация должна быть максимально конкретизирована.

Также согласно изменениям банки могут не исполнять поручения клиентов по проведению тех или иных операций, если они не отвечают требованиям, которые предъявляются к валютным операциям.

Штрафы за нарушения норм, регулирующих валютные операции, равны 20-30 тысячам рублей.

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Самогонные аппараты придется ставить на учет

Правда, не все: небольшие установки для домашнего варения алкогольных напитков под требование об обязательной регистрации не попадают. Речь идет о более мощных установках, которые производят от 200 декалитров в год. В литрах это 2 000, в бутылках это порядка 4 000 штук в год.

Поэтому касается это, прежде всего, предпринимателей, изготавливающих спиртосодержащую продукцию на продажу. Они обязаны подать соответствующее заявление в Росалкогольрегулирование. Срок рассмотрения и принятия решения о регистрации – до 60 дней.

Специалисты предполагают, что нововведение позволит более строго регулировать оборот алкогольной продукции. Санкция за нарушение: штраф 3-5 тысяч рублей + конфискация самогонного аппарата.

Если же самогонщик-нарушитель попадется на продаже продукции, изготовленной на незарегистрированном оборудовании, заплатить придется в 10 раз больше – 30-50 тысяч рублей + конфискация товара.