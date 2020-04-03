В Новороссийске местную жительницу оштрафовали на 15 тысяч за нарушение самоизоляции

Об этом стало известно 3 апреля, сообщает газета «Известия».

Публикацию об инциденте сделал в своем Instagram глава города Игорь Дяченко. Он отметил, что этот штраф для региона стал первым. Нарушительницей стала уроженка Новокубанска.

По словам Дяченко, нарушившая режим самоизоляции женщина прогуливалась по скверу имени Чайковского, далеко от места проживания. При этом у неё не было при себе разрешительного документа. Решение о наложении штрафа в 15 тысяч рублей принял суд.