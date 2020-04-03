В Новороссийске местную жительницу оштрафовали на 15 тысяч за нарушение самоизоляции
3 апреля, 21:16ОбществоФото: pexels.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жительницу Новороссийска (Краснодарский край) оштрафовали на 15 тысяч рублей за прогулку в парке в условиях режима самоизоляции.
Об этом стало известно 3 апреля, сообщает газета «Известия».
Публикацию об инциденте сделал в своем Instagram глава города Игорь Дяченко. Он отметил, что этот штраф для региона стал первым. Нарушительницей стала уроженка Новокубанска.
По словам Дяченко, нарушившая режим самоизоляции женщина прогуливалась по скверу имени Чайковского, далеко от места проживания. При этом у неё не было при себе разрешительного документа. Решение о наложении штрафа в 15 тысяч рублей принял суд.
Мэр Новороссийска отметил, что в городе были выявлены ещё четыре нарушителя введенного в крае режима самоизоляции. Теперь им грозят штрафы до 30 тысяч рублей.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей