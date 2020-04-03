Фото: pixabay
В начале нерабочей недели москвичи стали покидать столицу
3 апреля, 19:45Общество
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За первые три дня нерабочей недели, объявленной президентом в обращении к народу 25 марта, из Москвы выехало почти 570 тысяч автомобилей.
Как пишет RT, в период с 27 по 29 марта столицу покинули почти 570 тысяч автомобилей или более 850 тысяч человек.
Отмечается, что патрули ведомств МВД сейчас имеют право останавливать любые транспортные средства для выяснения причин поездки.
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