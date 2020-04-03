В Москве от коронавируса выздоровели 168 человек

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По словам заместителя мэра Москвы по соцразвитию Анастасии Раковой, в российской столице от коронавируса выздоровели 168 человек.
Она отметила, что число вылечившихся продолжает увеличиваться, сообщает газета «Известия» 3 апреля.
Так, за последние сутки из больниц выписали еще 28 пациентов. У всех повторное тестирование показало отрицательный результат, добавила Ракова.
По состоянию на 2 апреля количество зараженных коронавирусом в российской столице достигло 2475 человек.
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