В Башкирии рассказали, в каких случаях маска не нужна на улице

По словам заместителя министра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой, в республике ежедневно идет поставка масок и антисептиков. Однако они волнообразно попадают в аптеки, так как, в первую очередь, обеспечиваются нужды медицинских организаций.

- Мы по-прежнему говорим, что для бытового пользования, для органов власти возможно использование многоразовых медицинских масок, сшитых самостоятельно. Не забывайте только их правильно обрабатывать горячим утюгом или паром после стирки, - отметила она.

По словам Кононовой, в первую очередь маски идут для так называемых «лиц контакта»: сотрудников «скорой», поликлиник, приемных отделений.