В Башкирии рассказали, в каких случаях маска не нужна на улице
На очередном брифинге минздрав Башкирии прокомментировал ситуацию с дефицитом масок в аптеках.
По словам заместителя министра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой, в республике ежедневно идет поставка масок и антисептиков. Однако они волнообразно попадают в аптеки, так как, в первую очередь, обеспечиваются нужды медицинских организаций.
- Мы по-прежнему говорим, что для бытового пользования, для органов власти возможно использование многоразовых медицинских масок, сшитых самостоятельно. Не забывайте только их правильно обрабатывать горячим утюгом или паром после стирки, - отметила она.
По словам Кононовой, в первую очередь маски идут для так называемых «лиц контакта»: сотрудников «скорой», поликлиник, приемных отделений.
Главный врач Центра эпидемиологии и гигиены в РБ Анна Казак справедливо отметила, что для человека, который передвигается по улице в одиночестве, маска не нужна. «Маска нужна при контакте. Если человек соблюдает расстояние два метра и более, то в таком случае маска тоже не нужна», - подчеркнула она.