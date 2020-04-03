В Башкирии прекратили поиски 26-летнего Руслана Гасанова
3 апреля, 09:45ОбществоАлия ФатхиеваФото: Лиза-Алерт
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Его поиски объявили спустя несколько дней после пропажи.
26-летний Руслан Гасанов нашелся сразу в тот же день, как начали распространять его ориентировки в интернете.
Пропал он в Стерлитамаке 29 марта. После того, как в социальных сетях появилась ориентировка. Волонтеры поискового отряда «Отклик» сообщили, что парня нашли.
Как выяснилось, пропавший жив. О том, в каком состоянии его нашли, информации не было.
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