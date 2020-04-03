В Башкирии прекратили поиски 26-летнего Руслана Гасанова

26-летний Руслан Гасанов нашелся сразу в тот же день, как начали распространять его ориентировки в интернете.

Пропал он в Стерлитамаке 29 марта. После того, как в социальных сетях появилась ориентировка. Волонтеры поискового отряда «Отклик» сообщили, что парня нашли.