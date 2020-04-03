В Башкирии отменили два междугородних железнодорожных рейса
3 апреля, 15:19ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Каких именно, сообщил начальник вагонного участка Уфы Андрей Мысин.
В Башкирии отменили два железнодорожных рейса. Один из них летний. Об этом на ежедневном брифинге по вопросам предотвращения распространения коронавируса сообщил начальник вагонного участка Уфы Андрей Мысин.
На время действующей пандемии из Уфы на поезде нельзя будет уехать в Адлер. А уже с 25 мая отменят еще один рейс, действующий из Уфы в Приобье.
— Остальные поезда пока ходят. Официальной отмены никакой не было, — сообщил Андрей Мысин.
Отметим, что в связи со снижением пассажиропотока сокращается количество вагонов в составах. Также было принято решение не пускать встречающих и провожающих граждан на территорию вокзалов.
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