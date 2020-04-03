В Башкирии осудят адвоката за попытку мошенничества
3 апреля, 18:29ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Уголовное дело возбуждено против 41-летнего адвоката из Белорецка.
Расследование уголовного дела завершено в отношении 41-летнего адвоката Белорецкого городского филиала Некоммерческой организации «Башкирская Республиканская коллегия адвокатов». Мужчину обвиняют в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ).
В следствии установили, что в июле 2019 года он был назначен защитником подозреваемого по уголовному делу, впоследствии он принес документы на оплату вознаграждения, преувеличив сумму с 43 тысяч 188 тысяч рублей.
Во время проверки документов следователи установили, что сведения были недостоверными. Свою вину обвиняемый признал. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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