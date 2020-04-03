Стало известно, какие авиакомпании готовы вернуть деньги за билеты жителям Башкирии

Жителям Башкирии, которые до начала пандемии коронавирусной инфекции приобрели билеты на самолет, смогут вернуть деньги. Однако не все авиакомпании согласны возместить убытки клиентов.

По словам председателя Гостранса РБ, произвести возврат всех билетов по любым видам тарифов полностью согласна компания S7 Airlines. Авиакомпания «Аэрофлот» предлагает пассажирам поменять дату вылета пассажирам, которые сейчас из-за пандемии не могут покинуть страну.

— С остальными компаниями понимания полного нет, поэтому ведем переговоры, — отметил Алан Марзаев.