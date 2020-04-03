Российская нефть Urals вновь рентабельна

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Ценовая формула нефти Urals вышла из отрицательного диапазона.
Термин отрицательная ценовая формула означает, что экспортная стоимость нефти ниже, чем расходы на ее добычу, перевозку и уплату необходимых пошлин и сборов.
В конце марта из-за тотального снижения спроса на топливо ценовые формулы Urals ушли в отрицательную зону.
2 апреля стоимость марки Urals в Северо-Западной Европе поднялась почти на $4 за баррель и вышла из отрицательного диапазона, пишет RT.
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