Российская нефть Urals вновь рентабельна

Термин отрицательная ценовая формула означает, что экспортная стоимость нефти ниже, чем расходы на ее добычу, перевозку и уплату необходимых пошлин и сборов.

В конце марта из-за тотального снижения спроса на топливо ценовые формулы Urals ушли в отрицательную зону.