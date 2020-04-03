Россети» на 100% будут готовы к сезону «осень-зима»

Вне зависимости от того, что происходит в стране и в мире, холдинг отвечает за качественное и бесперебойное электроснабжение абонентов, особенно в период холодов. Всем структурам, входящим в группу компаний, поручено в надлежащие сроки завершить ремонтные работы и критическую часть инвестиционных программ.

Также глава холдинга Павел Ливинский отметил, что все сотрудники, работающие в период с начала режима повышенной готовности до его завершения, получат надбавку к окладу. Кроме этого, холдинг окажет помощь семьям сотрудников, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Не забудут пенсионеров и ветеранов электросетевого комплекса. Также, отметил Павел Ливинский, обязательно будут приняты меры по реабилитации сотрудников холдинга после окончания периода борьбы с пандемией.

Несмотря на сложную обстановку, «Россети» по-прежнему уделяют существенное внимание развитию клиентских сервисов и онлайн-услуг. Павел Ливинский подчеркнул, что холдинг должен не просто реагировать на запросы потребителей по существующим коммуникационным регламентам. Необходимо при этом приносить максимальную пользу потребителям услуг.