Предприятия Уфы, у которых сложности с доставкой сотрудников, просят оставить заявку

Предприятия, сотрудники которых оказались в сложной ситуации из-за ограничения времени общественного транспорта в связи с принятыми мерами по коронавирусу, могут обратиться с заявкой в мэрию городов или в в адрес Башавтотранса. Об этом сообщил председатель Гостранса Башкирии Алан Марзаев на сегодняшнем брифинге.

В заявке необходимо указать время передвижения сотрудников, а также их количество.

— В зависимости от количества людей Башавтотранс подберет вам необходимый вид автобуса с учетом того, что надо сохранять дистанцию не менее полутора метра между пассажирами. Обилечивание будет происходить как и в обычные дни, — сообщил он.

Ранее в редакцию Медиакорсети обратился житель Уфы, который сообщил об утренних давках на маршруте № 298, который доставляет сотрудников производственных предприятий на улице Трамвайной. «Люди стоят впритык к друг другу, дышат в лицо, сидячих мест нет», — рассказал он.