Поляки отменили ежегодный визит в Смоленск и Катынь

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Польские власти перенесли визит в Катынь и Смоленск, запланированный на 10 апреля.
Решение о переносе официального визита польской делегации принято из-за пандемии коронавируса, сообщает rns.online.
Визит польской делегации был приурочен к 80-летию катынских событий и десятилетию авиакатастрофы, в которой погиб польский президент Лех Качинский. Трагедия произошла 10 апреля 2010 года. Вместе с польским лидером тогда погибли более 90 человек.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что между польскими и российскими сторонами идет активное обсуждение этого визита с учетом ситуации в пандемией коронавируса.
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