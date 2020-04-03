Поляки отменили ежегодный визит в Смоленск и Катынь

Визит польской делегации был приурочен к 80-летию катынских событий и десятилетию авиакатастрофы, в которой погиб польский президент Лех Качинский. Трагедия произошла 10 апреля 2010 года. Вместе с польским лидером тогда погибли более 90 человек.