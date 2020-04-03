На брифинге минздрава Башкирии пытались понять, как работать уборщицам

Горячеей обсуждение началось во время брифинга по угрозе распространения коронавирусной инфекции.Начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская сообщила, что многих жителей Уфы волнует, можно ли мыть несколько подъездов одной водой.

По мнению замминистра ЖКХ РБ Ильдуса Мамаева, то один инвентарь на несколько подъездов использовать можно с использованием дезинфицирующих средств. Министр здравоохранения же Максим Забелин добавил, что при уборке важно соблюдать безопасность уборки, чтобы не способствовать распространению коронавируса.