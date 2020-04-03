Минздрав Башкирии создал отдельную почту для предложений по благотворительности

Горячая линия для предложений по благотворительной помощи появилась в Башкирии. Теперь свои идеи и пожелания жители и гости республики могут направлять по электронной почте covid19.gl@doctorrb.ru

Напомним, сегодня, 3 апреля, на брифинге также озвучили просьбу от министерства здравоохранения. Оказывается, нашей медицине не хватает ведер, одноразовой посуды для пациентов и персонала, зеркал в полный рост, канцтоваров и стеллажей для одежды и обуви. Все это они готовы принять в дар от жителей республики.

Если вы хотите стать волонтером и в эти трудные дни помочь нуждающимся, вы можете обратиться в сообщества: