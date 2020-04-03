Индекс самоизоляции в Москве достиг 5

На таком уровне показатель держался на протяжении четырех часов - с 01:00 до 05:00, сообщает газета «Известия».

По состоянию на 7 часов утра индекс самоизоляции опустился до отметки 4,4. Однако это так же означает, что большинство москвичей находятся дома.