Индекс самоизоляции в Москве достиг 5

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Рано утром 3 апреля индекс самоизоляции жителей Москвы достиг уровня 5,0. Таким образом, почти все, кто проживает в столице, остались дома.
На таком уровне показатель держался на протяжении четырех часов - с 01:00 до 05:00, сообщает газета «Известия».
По состоянию на 7 часов утра индекс самоизоляции опустился до отметки 4,4. Однако это так же означает, что большинство москвичей находятся дома.
В городах, расположенных недалеко от столицы, самое большое значение показателя - 4,6 - отмечается в Подольске и Железнодорожном. Ниже всего индекс самоизоляции в Реутове (3,5) и в Видном (3,7).
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