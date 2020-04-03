Главный эпидемиолог Башкирии сообщила, что маску носить на улице необязательно

По словам Анны Казак, носить защитные маски на улице не обязательно, в особенности, если ты передвигаешься один.

«Если человек в одиночестве идет по улице, маска не нужна, маска нужна при контакте. Если человек соблюдет расстояние два метра и более, маска не нужна. До населения надо довести и не мучить себя, не носить маски, когда в них нет необходимости", - пояснила она.

На брифинге минздрава в республике также сообщили, что средствами индивидуальной защиты обеспечивают в первую очередь сотрудников скорой помощи, поликлиник и стационаров.

Населению можно использовать многоразовые маски, в том числе собственного изготовления, при условии их правильной дезинфекции, отметила Кононова.