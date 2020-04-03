Глава района в Башкирии без оснований ограничил въезд и выезд из района

В Белорецком районе Башкирии ограничили въезд и выезд из района. Об этом рассказал глава района, бывший депутат Госсобрания Башкирии Андрей Иванюта.

- В рамках соблюдения режима полной самоизоляции мы ограничиваем движение автотранспорта по территории Белорецкого района. Въезды со стороны Магнитогорска и Учалов отныне патрулируются полицейскими, - сообщил он на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, что Белорецкий район – самый большой по территории район в республике.

Фото: личная страница на facebook.com Fylhtz Bdfy.ns

Через территорию района проходят автомобильные и железнодорожные дороги регионального значения: железная дорога Магнитогорск — Белорецк — Карламан, автомобильная дороги с асфальтовым покрытием Булгаково — Архангельское — Белорецк, Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, Белорецк — Учалы — Миасс, газопровод Магнитогорск — Ишимбай с ответвлением Кага — Белорецк.

Председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов, который входит в региональный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщил Медиакорсети, что подобное решение главы района не имеет правовых оснований. Он также уточнил, что оперштаб занимается урегулированием этого вопроса.