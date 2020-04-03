Глава района в Башкирии без оснований ограничил въезд и выезд из района
Глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта рассказал об этом в социальных сетях.
В Белорецком районе Башкирии ограничили въезд и выезд из района. Об этом рассказал глава района, бывший депутат Госсобрания Башкирии Андрей Иванюта.
- В рамках соблюдения режима полной самоизоляции мы ограничиваем движение автотранспорта по территории Белорецкого района. Въезды со стороны Магнитогорска и Учалов отныне патрулируются полицейскими, - сообщил он на своей странице в социальной сети Facebook.
Отметим, что Белорецкий район – самый большой по территории район в республике.
Через территорию района проходят автомобильные и железнодорожные дороги регионального значения: железная дорога Магнитогорск — Белорецк — Карламан, автомобильная дороги с асфальтовым покрытием Булгаково — Архангельское — Белорецк, Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, Белорецк — Учалы — Миасс, газопровод Магнитогорск — Ишимбай с ответвлением Кага — Белорецк.
Председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов, который входит в региональный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщил Медиакорсети, что подобное решение главы района не имеет правовых оснований. Он также уточнил, что оперштаб занимается урегулированием этого вопроса.
На сегодняшнем совещании в правительстве, кстати, выступал глава Сибая Рустем Афзалов, который также рассказал, что в городе введено ограничение на въезд со стороны Кизильского района. Напомним, это связано с тем, что торговец мяса из Магнитогорска, зараженный коронавирусом, приезжал в Сибай. Под угрозой заражения оказались более 200 человек.