Глава Башкирии решил продлить полную самоизоляцию по коронавирусу

О решении продлить сроки полной самоизоляции для всех жителей региона глава Башкирии Радий Хабиров заявил на совещании, посвященном коронавирусу в республике.

Он отметил, что пока точных сроков назвать не может, но добавил, что полная самоизоляция точно продлится «на этой неделе и следующей». Пока что решение остается с открытой датой и будет скорректировано с учетом нынешней ситуации.

Напомним, руководитель региона также говорил о том, что планирует немного демократизировать режим изоляции, но для этого правительству Башкирии нужно провести консультации.