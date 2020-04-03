«Это сюр!»: в Башкирии просят расширить список причин покидать дом при самоизоляции

Сегодня, 3 апреля, публицист, специалист в области PR Екатерина Телина опубликовала на своей странице в Фейсбуке обращение к вице-премьеру правительства РБ Ленаре Ивановой, министру здравоохранения РБ Максиму Забелину, начальнику управления социальных коммуникаций администрации главы РБ Елена Прочаковской и другим представителям власти с просьбой устранить досадный пробел в официально утверждённом перечне уважительных причин, позволяющих покинуть дом.

Пока таких причин там совсем мало: продуктовый магазин, аптека, зоомагазин, строительный или хозяйственный магазин, врач. Но при этом совершенно упущена такая важная причина, как необходимость навестить родителей, привезти для них продукты. Из этого следует, что поездка к пожилым родителям может быть расценена как нарушение порядка.

Об этом в адрес представителей органов власти уже много раз писали жители республики через соцсети. Однако ответной реакции пока не последовало.

- В Уфе, в условиях нехватки человеческих и иных ресурсов уже сейчас службы доставки продуктов не справляются с объёмом работы, уже сейчас звучат жалобы уфимцев на то, что ждать придётся не меньше трех-пяти дней. И эта тенденция будет только нарастать, - написала Екатерина Телина. - Видится целесообразным, разумным и правильным разделить и делегировать заботу о пожилых и недееспособных гражданах на два потока: тем, кому некому помочь, безусловно нужна поддержка волонтёров и других соцслужб. Но тем, у кого есть любящие родственники, необходима и исключительно важна забота собственной семьи.

Мнение Екатерины поддержали уже несколько десятков пользователи соцсетей.

В качестве примера практики, которую можно взять на вооружение они приводят опыт Краснодарского края, Татарстана и других регионов страны.

Елена Прочаковская в ответ на пост ответила, что намерены изучить данный вопрос.