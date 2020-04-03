«Этим правом надо пользоваться»: Радий Хабиров о штрафах за нарушение самоизоляции
3 апреля, 10:31ОбществоКарина МамаеваФото: Youtube.com
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Глава региона разрешил наказывать тех, кто без причины выходит из дома.
Сегодня, 3 апреля, на оперативном совещании, посвященном мерам борьбы с коронавирусом глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что граждан, нарушающих самоизоляцию будут штрафовать.
— У нас есть юридические законные основания привлекать к ответственности за нарушение режима самоизоляции. Этим правом надо пользоваться. Есть люди, которые ошибаются, есть люди, которые сознательно нарушают закон. С ними будем очень жестко поступать, — сказал руководитель региона.
Со дня введения общего режима самоизоляции, со 2 апреля, сотрудники УВД составили 19 протоколов об административных правонарушениях. По некоторым из них есть уже решение судов о наложении штрафов на 15 тысяч рублей.
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