«Этим правом надо пользоваться»: Радий Хабиров о штрафах за нарушение самоизоляции

— У нас есть юридические законные основания привлекать к ответственности за нарушение режима самоизоляции. Этим правом надо пользоваться. Есть люди, которые ошибаются, есть люди, которые сознательно нарушают закон. С ними будем очень жестко поступать, — сказал руководитель региона.